Ministério da Saúde divulga valores de repasse para o Piso Nacional da Enfermagem

O Ministério da Saúde publicou, na quarta-feira (27), uma portaria com os valores do repasse de novembro da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Os recursos serão destinados a estados e municípios para garantir o cumprimento do piso salarial da categoria. O repasse deve ser realizado até o último dia útil de cada mês.

De janeiro a novembro de 2024, o total transferido pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) chegou a R$ 9 milhões. Em breve, o Ministério também publicará a portaria referente à 13ª parcela deste ano.

A AFC é gerida por meio de portarias que definem critérios para que estados, municípios, o Distrito Federal e entidades filantrópicas contratualizadas com o SUS garantam o pagamento do piso. Isso inclui organizações que atendem, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS.