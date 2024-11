Moradores do Jardim das Violetas sofrem com falta de asfalto e impactos das chuvas

A falta de pavimentação asfáltica no bairro Jardim das Violetas tem causado transtornos significativos para os moradores, especialmente durante o período chuvoso. Vídeos encaminhados por moradores mostram a situação crítica de ruas, como a rua dos Fotógrafos, que se transforma em um verdadeiro desafio para pedestres, ciclistas e motoristas após as chuvas.

Segundo Tânia Mara, que reside no bairro há anos, a chuva intensifica os problemas de infraestrutura. “Em dias de chuva, parece uma lagoa. É difícil sair de bicicleta, imagina de carro. É terra que desliza, fica impossível andar”, relata a moradora.

O cenário se repete em outras vias do bairro, como a rua do Compositor e a rua do Cantor. Nessas áreas, a força da enxurrada transforma as ruas em rios, deixando os moradores ilhados e incapazes de sair das residências. Quando o tempo está seco, outros problemas surgem. O excesso de areia que solta nas ruas aumenta o risco de acidentes e a poeira se torna um incômodo constante. “Quando está seco, o areião deixa perigoso. E quando chove, é muita lama. É ruim até para andar de bicicleta”, completa Tânia.