Morte por dengue reacende alerta e Saúde fará dia ‘D’ contra o Aedes

O Dia ‘D’ de combate ao mosquito Aedes aegypti será realizado na terça-feira (17), na região central de Três Lagoas. A ação contará com uma blitz educativa para conscientizar a população a respeito das prevenções contra a doença. As equipes do Setor de Endemias e da Assistência Social entregarão panfletos informativos para os motoristas e pedestres.

No entanto, diversas ações contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti começou em 6 de dezembro, com a fiscalização em diversos pontos da cidade. De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, os locais vistoriados incluíram prédios da prefeitura, escolas municipais e estaduais, igrejas, entre outros.

“Realizamos uma proposta no comitê de fiscalização para vistoriar as entidades dos órgãos públicos. Do dia 6 ao dia 13, todos os lugares foram visitados. Na blitz educativa, será entregue um relatório com os resultados”, explicou.

Entre os locais fiscalizados, destaca-se a Feira Central, onde foram encontrados 19 focos do mosquito. Segundo os agentes, este quadro de infestação é recorrente.. Conforme o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), divulgado em novembro, o cenário em Três Lagoas é crítico. O LIRAa apontou um índice de 4% de infestação do mosquito, o que representa possibilidade de surto iminente da doença.

Morte