Motociclista é preso pela PM e PRF por embriaguez na BR-262

Um motociclista, de 47 anos, foi preso por embriaguez ao ser flagrado pilotando uma motoneta, na tarde desta segunda-feira (16), na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada no período da tarde, próximo ao Posto Fiscal de Jupiá, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, onde uma mulher estaria tentando se jogar na frente dos veículos que transitavam pela rodovia BR-262, enquanto um homem tentava segurá-la.

A equipe policial acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, devido os riscos, a viatura de Rádio Patrulha também esteve no local. A mulher foi encontrada totalmente transtornada e precisou da intervenção dos militares, que usaram a força para contê-la até a chegada da PRF. Ao chegar ao trecho da rodovia, os agentes da PRF fizeram contato com os militares, que explicaram toda a situação, e posteriormente, conversaram com o motociclista.

Para os policiais, ele contou que estava na prainha do Jupiá com a namorada, uma mulher de 24 anos. Ela consumia vinho e ele, refrigerante, segundo o relato. Após o casal decidir ir embora do lugar, a mulher, que estava na garupa da motoneta Shineray, teria surtado por conta do consumo de álcool, pulado da moto e se jogado na frente dos carros.