Motociclista fica ferida após colisão com carro no Paranapungá

Uma mulher, de 30 anos, ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, na tarde de sábado (12), no bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas. A colisão frontal ocorreu por volta de 14h30, na rua Antônio Estevan Leal, nas proximidades do cruzamento com a rua Júlio Mancine.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a motociclista conduzia uma Honda Biz 100, de cor vermelha, no sentido bairro/Centro, quando foi atingida frontalmente por um Toyota Corolla, de cor prata, que realizava uma conversão à esquerda para acessar a rua Júlio Mancine. O impacto foi suficiente para projetar a vítima ao solo.