Motociclista invade a preferencial e colide com carro na avenida Jary Mercante

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na tarde deste sábado (11), na avenida Jary Mercante, em Três Lagoas.

Por volta das 16h30, o motociclista, um homem cuja a identidade não foi revelada, invadiu a preferencial da avenida e colidiu com o carro, caindo em cima do parabrisa e no chão logo em seguida.

A motorista, uma mulher de 23 anos, confessou não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela relatou que estava com a irmã no banco do passageiro, quando o motociclista teria invadido a via.