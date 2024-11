Motorista não consegue desviar de tampa de esgoto e picape fica danificada

Um motorista teve prejuízos com o veículo que conduzia, na manhã desta segunda-feira (11), ao trafegar pelo cruzamento das ruas Manoel de Oliveira Gomes e das Marias, no bairro Itamaraty, em Três Lagoas. O condutor William Aparecido Lopes contou ao JPNews que seguia para o trabalho quando a picape passou por um buraco na rua e em seguida em cima da tampa de um esgoto. “A tampa estava levantada e danificou toda a parte da frente do meu carro. Eu fiz um contorno no cruzamento e não vi a tampa porque estava coberta pela terra”, relatou.