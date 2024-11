Motorista perde o controle do veículo e colide contra árvore no Centro de Três Lagoas

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o condutor fora do veículo, sendo atendido pelos Bombeiros. Questionado sobre o acidente, ele não soube explicar as causas da colisão, e não há informações sobre possível embriaguez. Após ser imobilizado, o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Um acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (7), após o motorista, um homem de 57 anos, perder o controle do veículo, bater em um carro estacionado e colidir contra uma árvore. O caso ocorreu na avenida Filinto Miller, no Centro de Três Lagoas, por volta das 18h11, quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Durante o atendimento, outros dois acidentes foram registrados simultaneamente, sendo um no cruzamento da rua Yamaguti Kankit com a Dalvino Alves Mariano, no bairro Parque São Carlos, e outro em frente à Feira Central, na avenida Rosário Congro, no Centro. As circunstâncias desses acidentes, incluindo se houve vítimas, ainda não foram divulgadas.