MS Florestal abre 125 vagas de emprego em Bataguassu

A MS Florestal, empresa especializada em florestas plantadas, está com 125 vagas abertas, em Bataguassu, distante 136 km de Três Lagoas. De acordo com a empresa, são 70 vagas em silvicultura, na área de auxiliar de serviços de campo, e 55 vagas para manutenção mecânica, no cargo de mecânico automotivo. As inscrições devem ser feitas pela internet.

De acordo com a coordenadora de recrutamento e seleção da MS Florestal, Helen Branício, a companhia está em um momento de crescimento no estado, com ampliação de operações de silvicultura. “Com isso, temos várias oportunidades abertas para quem está buscando uma empresa em constante desenvolvimento, com valorização das pessoas em um ambiente de aprendizado”.