Mulher é agredida com caco de vidro pelo marido no bairro Vila Haro

Uma mulher, de 42 anos, foi agredida pelo marido, de 32, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas, após uma noite de bebedeira na quinta-feira (12). A vítima sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar, por meio da Força Tática, foi acionada para comparecer à rua Irmã Rosita, onde a mulher foi atacada com cacos de vidro. Chegando ao local, os policiais prenderam o agressor em flagrante.

A vítima foi encontrada com um corte profundo no punho e diversas escoriações, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela recebeu 10 pontos no corte e curativos para os outros ferimentos, recebendo alta em seguida e sendo conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).