Mutirão da Limpeza no Jardim Imperial é prorrogado até 9 de dezembro

O Mutirão da Limpeza foi prorrogado no bairro Jardim Imperial, em Três Lagoas, e as caçambas permanecerão até no local até o dia 9 de dezembro. Inicialmente, o Mutirão seria realizado até o dia 2 de dezembro, mas a prorrogação visa atender à demanda dos moradores da região. O objetivo é eliminar criadouros de vetores responsáveis por doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

Durante a próxima semana, as caçambas continuarão disponíveis para a população, permitindo o descarte de itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos que possam acumular água. Também são aceitos materiais orgânicos, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

A ação é promovida pela prefeitura, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).