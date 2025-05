Mutirão da Limpeza estará no Jardim Alvorada a partir de 12 de maio

Os moradores do bairro Paranapungá têm até o fim desta semana para participar do Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas. A ação da administração municipal tem como principal objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças como arboviroses, leishmaniose e escorpiões. A partir de 12 de maio, as caçambas começarão ser distribuídas no Jardim Alvorada.

COLABORAÇÃO MORADORES

De acordo com Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias da SMS e responsável pela ação, é fundamental que a população compreenda o funcionamento da operação. “Existe uma logística para a retirada dos lixos das caçambas, o que pode demorar um pouco, mas precisamos da colaboração da população quando elas estiverem lotadas. Vamos estender a campanha com uma semana a mais para ter prazo de limpar e trazer de volta, para as pessoas não jogarem lixo ao redor da caçamba, porque esse lixo não será retirado”, explicou Alcides.

Ele reforça ainda que: “O motorista só vai retirar a caçamba. Por isso que é mutirão de caçamba. Jogar no chão não vai resolver. Pelo contrário, vai causar um problema para a comunidade”, concluiu.

O QUE PODE SER DESCARTADO NAS CAÇAMBAS?