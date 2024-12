No Brasil, a cada três horas um médico é agredido no exercício da profissão

O número de casos de violência contra médicos durante o trabalho tem mobilizado a categoria em todo o país. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), a cada três horas um médico sofre algum tipo de violência enquanto desempenha sua função.

Em Mato Grosso do Sul, conforme o 2º Secretário do Conselho Regional de Medicina (CRM), Flávio Freitas Barbosa, este ano, já foram registrados quase mil Boletins de Ocorrência onde os profissionais constam como vítimas de algum tipo de violência. O cenário coloca o estado como o 9º do país quando o assunto é agressão contra profissionais médicos. Recentemente um médico foi assassinado em um posto de saúde no município de Douradina, no sul do estado. A situação mobilizou toda a sociedade.

Como o CRM avalia essa situação aqui no estado?

FLÁVIO BARBOSA Nós ficamos muito surpresos. O índice aumentou absurdamente. Então, a cada 3 horas um médico sofre agressão no seu trabalho, no dia a dia, na sua profissão, seja agressão física, verbal ou até mesmo essa fatalidade que ocorreu aqui no nosso estado, com o médico em Douradina.

O que pode estar havendo?

FLÁVIO BARBOSA O CFM levou projetos ao Congresso Nacional para deputados que já têm projetos no sentido de penalizar aquelas pessoas que, de alguma forma, exerçam qualquer tipo de agressão contra o médico no seu ambiente de trabalho. O que se concluiu primeiramente foi uma mudança do perfil das pessoas. Nós estamos vivendo um mundo de imediatismo. O século mudou. Esta é outra geração e há necessidade de resposta rápida. Então, os locais que mais possuem o índice de violência são os hospitais. E as unidades básicas, principalmente no SUS. Os hospitais públicos têm índice de violência maior do que o privado.

As pessoas não conseguem esperar por atendimento?

FLÁVIO BARBOSA Em algumas situações, a violência não ocorre necessariamente por parte do paciente e sim de acompanhante, familiares, talvez naquele momento de muito estresse, pode ocorrer num pronto-socorro, num CTI, naquela fragilidade que a pessoa passa naquele momento. Hoje, temos tudo muito rápido na mão, e a medicina é feita não com rapidez, ela tem que ser feita com qualidade. Para ter qualidade, tem que ter boa formação e boa estrutura.

Nos locais em que ocorrem a violência, o motivo é a demora?

FLÁVIO BARBOSA É uma questão estrutural, que vai desde equipamentos, suprimentos até a mão de obra – a quantidade de profissionais seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Aqui em Campo Grande, um dado rápido, nós temos unidades básicas de saúde de algumas regiões que têm dificuldade com a escala, porque lá tem um histórico de violência naquela região.