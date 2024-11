NOB, a ferrovia do progresso

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil quando transpôs o caudaloso rio Paraná, nos anos 20, pela ponte Francisco de Sá, desde o trecho onde tem início em Bauru, foi causa do surgimento de dezenas de cidades, proporcionando o desenvolvimento sócio econômico no interior dos estados de São Paulo e do então, Mato Grosso. Ao adentrar em nosso Estado com seus trilhos, a NOB bafejou o progresso e a prosperidade em Três Lagoas, que registrou crescimento populacional, do comércio e da pecuária. Simultaneamente, aqui se instalava na esteira da sua chegada a Feira de Gado, que tinha por finalidade incrementar a compra e venda de gado e estabelecer o justo valor pela sua comercialização, que na maioria das vezes era vendido por um preço que não correspondia ao trabalho do criador e o tempo de engorda.

Quem mais ganhava eram os compradores que triplicavam ou quadruplicavam o valor pago por cabeça, quando vendiam para frigoríficos de São Paulo e Minas Gerais. Sem contar, que o Mato Grosso não conseguia arrecadar impostos pela produção e comercialização da sua pecuária por conta de uma incipiente estrutura e política de arrecadação de tributos. Na esteira do desenvolvimento que visava o incremento do comércio de gado, a ferrovia passou a ser de fundamental importância para o escoamento da produção pecuária até os centros de abate, pois, não seriam mais necessárias as longas marchas de boiadas e nem os sacrifícios das comitivas que as conduziam até o destino final consumindo dias e dias. Além do mais, a antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – a saudosa NOB, passou a proporcionar facilidades aos viajantes que atuavam no incremento do comércio em geral para Três Lagoas e Mato Grosso adentro.