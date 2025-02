Nova espécie de Perereca Macaco é identificada no Parque do Pombo em Três Lagoas

Pesquisadores de diversas universidades identificaram uma nova espécie de Perereca Macaco no Parque Natural Municipal do Pombo, uma das principais áreas de preservação do Cerrado em Mato Grosso do Sul. A descoberta ocorreu durante uma expedição realizada por cientistas da UFMS, UNICAMP e UNESP.

A pesquisa foi conduzida por Sarah Mangia e Diego Santana, da UFMS, junto com Thiago Pezzuti, da UNESP. A identificação da nova espécie contou com análises de DNA realizadas por Rafael Magalhães, da UFSJ, e Raíla Araújo, da UFMG.

A Perereca Macaco pertence ao gênero Pithecopus e se destaca pelo seu comportamento reprodutivo. Diferente de outros anfíbios, coloca seus ovos em folhas dobradas para protegê-los. Quando os girinos se desenvolvem, caem na água e completam seu ciclo de vida. A espécie também apresenta coloração vibrante, com tons esverdeados e padrões coloridos nas pernas e flancos.