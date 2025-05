Novas rodadas do Campeonato Municipal de Futebol de Base serão nos dias 12 e 13 de maio

O Campeonato Municipal de Futebol de Categorias de Base de 2025, nas categorias sub-11 e sub-9, é realizado em Três Lagoas, e começou em 27 de abril. Partidas são realizadas no Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden) com grandes jogos e muitos gols.

As próximas rodadas serão realizadas nos dias 12 e 13 de maio. Por conta do feriado em 1ª de maio, celebrado o Dia do Trabalhado, não haverá jogos no sábado (3) e nem domingo (4). O campeonato é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

*Informações da prefeitura.