O otimista transforma problemas em desafios

A sabedoria popular nos presenteia com narrativas aprazíveis, criadas e enriquecidas com inventividade ao longo dos séculos e transmitidas oralmente de geração em geração. Muitas delas ilustram como, diante de um mesmo fato, podemos observar visões e comportamentos antagônicos. Em uma tempestade com ventos fortes, o que faz o comandante do veleiro? Se for pessimista, entrega-se a lamentos e queixumes; se for otimista, espera que o vento mude; se for realista, vai até o mastro e ajusta as velas.

Uma historieta conta que, com a chegada do Natal, um bom pai resolveu presentear os dois filhos. O mais velho era um empedernido pessimista e de sua boca só saíam lamúrias e reclamações. O segundo filho, ao contrário, era um otimista contumaz, contagiando a todos com suas manifestações de júbilo e exultação.

Ao pessimista, o pai deu uma bicicleta:

— Poxa, pai, mal sei andar, temo me machucar. Além disso, a cor verde não me agrada…

Para o outro filho, entregou um pacote. Ao desembrulhá-lo, o filho verificou que era estrume e, saltitando de alegria, exclamou:

— Oba, oba… cadê o meu cavalo, cadê o meu cavalo?

E, de fato, no estábulo, lá estava o cavalo com o nome do filho otimista. Ou seja, o bom pai, com seu “feeling”realista, já havia intuído que, para um filho, muito seria pouco e, para o outro, pouco seria muito.

História à parte, a positividade é de fato essencial em qualquer ambiente (social, familiar ou corporativo). Todavia, em excesso, tanto o otimismo quanto o pessimismo geram vieses, extremismos e partidarismos que tornam míope uma boa parte da população em relação aos seus governantes, daí decorrem provocações espirituosas, troças e motejos.

Nesse sentido, no Brasil, conta outra narrativa que o povo estaria dividido entre otimistas e pessimistas:

— Quem são os otimistas? — perguntou o Presidente.

— São os que acham que, em poucos meses, comeremos capim — respondeu o Ministro.

— E os pessimistas?