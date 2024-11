OAB Três Lagoas terá chapa única nas eleições para presidência

A 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Três Lagoas se prepara para eleger os representantes à presidência, na próxima sexta-feira (22), quando ocorrerá a eleição que, pela primeira vez em 12 anos, contará com chapa única na disputa. A equipe de reeleição é liderada pelo atual presidente da Subseção, o advogado Tiago Martinho, que tem como candidato a vice, o advogado Marcos Akamine, e juntos buscam dar continuidade aos projetos em andamento, além de fortalecer a atuação da advocacia na região.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, na Rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, Canal 13.1, os candidatos abordaram as motivações e conquistas da atual gestão, além das metas para o futuro da instituição. Para o atual presidente, o consenso entre os membros da diretoria foi decisivo para a formação de uma única chapa. “Sentamos com nossa diretoria e conselheiros e, por unanimidade, entendemos que a continuidade do trabalho traria benefícios para a advocacia em Três Lagoas, permitindo concluir projetos importantes que não foram totalmente implementados nos últimos três anos”, afirmou Tiago Martinho.

Durante a gestão, Martinho destacou os avanços na infraestrutura e o respeito às prerrogativas dos advogados. A criação de salas de atendimento nos principais órgãos judiciais e policiais da região, como no Departamento de Atendimento Comunitário (DEPAC) e na delegacia de Brasilândia. Além das melhorias físicas, houve uma firme defesa das prerrogativas da classe. “Atuamos com rigor para assegurar que as prerrogativas dos advogados fossem respeitadas. Estabelecemos diálogo com a Polícia Militar, por exemplo, para garantir que o advogado tenha acesso imediato ao cliente em casos de flagrante, evitando nulidades e protegendo o direito de defesa”, enfatizou.