Obras do Shopping Popular avançam e previsão de conclusão é até o final do ano

Com um investimento total superior a R$ 15 milhões, a obra ocupará uma área total de quase 5.000m². O empreendimento incluirá uma variedade de boxes comerciais, áreas de circulação e calçadas, destinadas a atender às necessidades comerciais locais. Os recursos são da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Caixa Econômica Federal e próprios do município.

As obras do novo Shopping Popular de Três Lagoas seguem em ritmo acelerado após um período de lentidão causado por entraves burocráticos. Segundo informações do secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, houve dificuldades no repasse de recursos devido às transições entre os governos estadual e federal, impactando o andamento da construção. Com a normalização dos pagamentos, a empresa responsável retomou as atividades com força total.

A implantação da nova unidade de celulose da Arauco em Inocência, denominado de projeto Sucuriú, está gerando novas oportunidades de negócios na região. O empreendimento, de US$ 4,6 bilhões, vai gerar 18 mil empregos diretos no período de construção. Para aproximar fornecedores sul-mato-grossenses da Valmet, empresa responsável pelo projeto, a Fiems e o governo do […]

Os recursos para a primeira etapa são provenientes da Agesul, totalizando R$10.083.360,64, enquanto os da segunda etapa vêm da Caixa Econômica, no valor de R$5.264.846,74, e da contribuição própria do município de R$255.846,03.

A estrutura do shopping está em fase de acabamento, com a cobertura sendo finalizada. Entre as próximas etapas está a instalação de portas, sistemas elétricos e demais detalhes que garantirão o funcionamento adequado do empreendimento. Um dos avanços em relação a projetos anteriores é a individualização da parte elétrica da praça de alimentação, permitindo que cada box tenha seu próprio medidor de energia. Essa medida foi adotada para evitar problemas que ocorreram na feira municipal, segundo informou Osmar Dias.

O projeto conta com dois blocos interligados, em um formato de “L”, e inclui um amplo estacionamento, que está praticamente concluído. A previsão é que a obra seja entregue até o final do ano. Conforme o secretário, apesar do acabamento exigir mais tempo e atenção aos detalhes, a expectativa é que a população de Três Lagoas possa contar com um novo centro comercial em poucos meses.