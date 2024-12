Obras em fase de conclusão devem impulsionar o turismo de Três Lagoas

Três Lagoas está em fase de transformação, com diversas obras em andamento e algumas próximas de serem concluídas. Entre os projetos, destacam-se iniciativas que vão oferecer mais opções de lazer para moradores e turistas, além de fortalecer a economia.

Uma das obras mais aguardadas é a construção do deck da Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade. O projeto, que conta com um investimento de R$ 1 milhão, faz parte de um plano maior de requalificação da área, promovendo acessibilidade e integração com a natureza.

Nelson Rocha, que visitava a cidade com a família vinda de Andradina, elogiou as melhorias. “O serviço está de parabéns. Ficamos muito felizes por passar por aqui e ver como está bonito”, comentou o andradinense. Sua esposa, Angela Maria, também destacou a alegria de aproveitar os novos espaços. “A Lagoa está espetacular. Esse deck vai ser muito legal, estou muito feliz por visitar meu irmão e também aproveitar esse passeio maravilhoso”, enfatizou Angela.