Operação Natal 2024 será realizada nas BRs 158 e 262 em Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, nesta sexta-feira (20), a Operação Natal 2024 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, com ações até a quarta-feira (25). Em Três Lagoas, a operação ocorrerá nas BRs 158 e 262, com reforço na fiscalização em pontos estratégicos.

A PRF estará focada no combate a infrações como alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas, além de utilizar câmeras de videomonitoramento com o apoio da CCR.

Em todo o estado, os policiais serão distribuídos em nove delegacias e 24 unidades operacionais da PRF, cobrindo mais de 4 mil km de rodovias federais que cortam as 11 principais rodovias de MS, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

O uso dos dispositivos de retenção de crianças segue critérios de acordo com a idade, tamanho e peso dos passageiros.

Idade / Peso / Altura das Crianças Dispositivo de Retenção

Até 1 ano ou até 13 kg Bebê conforto

Maior que 1 ano e maior ou igual a 4 anos, ou peso entre 9 kg e 18 kg Cadeirinha

Maior que 4 anos e menor ou igual a 7 anos e meio, ou até 1,45 m de altura e peso entre 15 kg e 36 kg Assento de elevação

Restrição de tráfego

Em Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes dias e horários:

Data Dia da Semana Horário 24/12/2024 terça-feira 16h às 22h 25/12/2024 quarta-feira 16h às 22h

Operação Natal em 2023