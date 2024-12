Orçamento municipal para 2025 é aprovado em segundo turno

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou, na manhã desta terça-feira (3), em segundo turno de votação, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. O projeto, que “estima a receita e fixa a despesa do município”, prevê um orçamento recorde de R$ 1,4 bilhão.

A proposta foi aprovada com duas emendas modificativas e uma supressiva, em sessões exclusivas dedicadas à análise do texto. Em mensagem ao Legislativo, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que o município deve encerrar 2024 com superávit financeiro, refletindo uma gestão eficiente que ampliou serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e educação.