Orquestra municipal de Três Lagoas se apresenta em evento natalino nesta terça-feira

Em Três Lagoas, a agenda natalina continua com atrações repletas de música e dança até 13 de dezembro. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Nesta terça-feira (3), a programação inclui o evento “Luz, Câmera e Música”, com os violinistas e a orquestra municipal, às 19h, na Diretoria de Cultura.

A ação é organizada pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). A diversidade cultural e o clima natalino marcam as próximas apresentações. Na sexta-feira (6) e no sábado (7), haverá a dança “As Quatro Estações”. Ambas serão realizadas no Galpão da NOB, a partir das 19h30.