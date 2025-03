Outono 2025 começa com clima ameno, mas previsão aponta estiagem e calor

Após dias consecutivos de calor intenso em Três Lagoas com temperaturas entre 35ºC e 36ºC em março, a chegada do Outono pode trazer um breve alívio térmico antes de um novo período de calor. A estação teve início na quinta-feira (20) e segue até 20 de junho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na primeira quinzena de abril, os termômetros devem registrar máximas de até 33ºC. No entanto, após esse período, as temperaturas voltarão a subir.

O prognóstico para Mato Grosso do Sul indica um Outono quente, com chuvas abaixo da média e baixa umidade relativa do ar. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp Anhanguera, o mês de março ainda terá chuvas irregulares, principalmente na região Leste do estado. No entanto, abril traz um alerta para estiagem severa.

A tendência para os próximos meses é de uma redução significativa das chuvas e possibilidade de estiagem prolongada no Centro-Norte, Leste e Sul do estado. Em abril, maio e junho, os índices de umidade do ar devem ficar abaixo de 30%, e as temperaturas elevadas devem persistir”, explicou o especialista.

TRANSIÇÃO

O Outono é uma estação de transição entre o Verão quente e úmido e o Inverno frio e seco. As madrugadas e manhãs costumam ser mais frescas, enquanto as tardes seguem quentes e abafadas devido à queda na umidade relativa do ar.