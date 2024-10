Outubro Rosa Pet: veterinários de Três Lagoas orientam como prevenir câncer

No mês da campanha ‘Outubro Rosa Pet’, a saúde dos animais de estimação é o foco de discussões sobre prevenção de doenças, especialmente câncer. Os pets, que conquistaram um lugar especial nas famílias, trazem alegria e conforto para os tutores.

Em Três Lagoas, a história da veterinária fisioterapeuta Amanda Gil e a cadela, Maggie, reflete a importância dos cuidados com a saúde animal. Amanda adotou Maggie em um abrigo, onde a cadelinha, então com quase dois meses, a encantou com a energia e amor por bolinhas. Após anos de companheirismo, Maggie foi diagnosticada com câncer de pele, que afetou a mama dela. Apesar dos esforços médicos, a cadela não resistiu e faleceu. A falta de serviços de oncologia na cidade dificultou o tratamento.

Dados mostram que cerca de 80% dos animais acima de sete anos estão em maior risco de desenvolver câncer, ressaltando a importância da prevenção para garantir uma vida longa aos pets. Neste contexto, a veterinária oncologista Isabela Coimbra destaca que a neoplasia mamária é a mais comum entre cadelas, seguida de lesões de pele e neoplasias hematológicas.

Isabela alerta que os tutores devem ficar atentos a sinais de desconforto e mudanças nos hábitos alimentares dos pets. A palpação regular é essencial para identificar nodulações e alterações nas mamas. O diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de cura, por isso, consultas regulares com um veterinário são fundamentais.