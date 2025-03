Pai da musa fitness Gracyanne Barbosa passa por cateterismo de emergência em Três Lagoas

O pai da modelo de fisiculturismo Gracyanne Barbosa foi internado, nesta sexta-feira (7), no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, após sentir fortes dores no peito e ter que passar por uma cirurgia de cateterismo. O idoso Elias Barbosa, de 70 anos, é morador do município vizinho Brasilândia (MS) e, conforme a unidade médica, foi transferido para o procedimento.

Por meio de nota, o Hospital Regional informou que o paciente deu entrada por volta de 14h30 e os médicos constataram a necessidade da realização da cirurgia. “É realizado com um cateter, tubo flexível inserido em uma artéria ou veia, porém, o quadro acabou evoluindo para uma angioplastia – procedimento médico que desobstrui artérias coronárias estreitadas ou bloqueadas”, consta trecho da nota.