Papai Noel dos Correios em Três Lagoas segue até 13 de dezembro

O projeto ‘Papai Noel dos Correios’ está em andamento e promete transformar o Natal de crianças carentes, em Três Lagoas. As cartinhas estão disponíveis para adoção na Agência Central dos Correios e, em Mato Grosso do Sul, os padrinhos podem escolher uma até o dia 13 de dezembro.

Criado há 35 anos pelos funcionários dos Correios, o projeto se tornou uma tradição e recebe, anualmente, centenas de cartas de crianças que sonham em ter os pedidos atendidos. “Uma iniciativa que começou com um pequeno grupo de empregados e que, hoje, é uma das maiores campanhas natalinas do Brasil. Os objetivos da campanha para os Correios vão além de entregar presentes para as crianças e tornar o Natal delas mais feliz. Muitas vezes, este será o único presente que essas crianças receberão neste Natal. A campanha também visa difundir a solidariedade entre todos nós”, explica o superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel.

Os desejos variam entre bonecas, bolas e bicicletas, mas algumas cartinhas trazem pedidos emocionantes. Em uma das cartas, uma menina agradece pela vida do irmão, que sobreviveu a dois meses na UTI após um parto complicado.