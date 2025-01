Parada Geral da Suzano movimenta diversos setores da economia em Três Lagoas

A Suzano, uma das maiores fabricantes de celulose do mundo, realiza de 8 de janeiro a 4 de fevereiro a Parada Geral da unidade em Três Lagoas. Com capacidade produtiva anual de 3,25 milhões de toneladas de celulose, a manutenção envolverá as duas linhas de produção da unidade em duas etapas distintas: a primeira, de 8 a 17 de janeiro, na fábrica 2, e a segunda, de 18 de janeiro a 4 de fevereiro, na unidade 1.

De acordo com Eduardo Ferraz, diretor de Operações Industriais da Suzano, a Parada tem como objetivos manter a produtividade, a eficiência operacional, o bom desempenho ambiental e, sobretudo, garantir a segurança dos colaboradores. Ferraz destaca o diferencial logístico dessa operação em Três Lagoas, em que uma linha de produção segue em atividade enquanto a outra é submetida à manutenção.

A inspeção inclui a revisão de todos os processos e equipamentos, além de uma avaliação detalhada das caldeiras de recuperação da unidade, seguindo normas regulamentares. No entanto, a Parada Geral transcende os muros da fábrica: é também um catalisador para a economia local. O evento movimenta setores como hotelaria, restaurantes, transporte e o comércio em geral, com impacto significativo na cidade e região.

Hotelaria aquecida

Lucas Congro, empresário do ramo hoteleiro, enfatiza a relevância da Parada Geral para os negócios. “Os hotéis ficam praticamente 100% ocupados em Três Lagoas e cidades próximas. É uma oportunidade para maximizar taxas de ocupação e oferecer serviços de qualidade”, afirma. Lucas também menciona que a alta demanda obriga o setor a lidar com desafios logísticos, como o atendimento a contratos fechados de última hora.

Antônio Galvão, outro veterano do setor, aponta que 50% das vagas do seu hotel são destinadas aos trabalhadores da Parada, enquanto a outra metade é reservada para clientes regulares. “A Parada é temporária, mas é essencial equilibrar as demandas para não perder a clientela fixa”, explica Galvão, reforçando o impacto positivo dessa movimentação em um raio de até 70 quilômetros ao redor de Três Lagoas.

Impacto no comércio

Luiz Carlos, proprietário de um restaurante local, também celebra os resultados. “Nossos negócios aumentam cerca de 30% nesse período. Eventos como a Parada Geral e festividades organizadas pela prefeitura impulsionam o movimento no comércio como um todo”, relata.

Essa dinâmica reflete a importância da parceria entre indústrias e comércio local, destacando Três Lagoas como um exemplo de cidade onde o desenvolvimento industrial se traduz em benefícios diretos para a população e a economia. Assim, a manutenção das fábricas da Suzano é mais do que uma questão operacional: é um motor de progresso e de oportunidades.