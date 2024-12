Paratleta de Três Lagoas é vice-campeão brasileiro de bocha

O paratleta André Luís Barroso Filho, integrante do Projeto de Paradesporto da Prefeitura de Três Lagoas, alcançou o título de vice-campeão brasileiro de bocha na categoria principal (BC1) no Campeonato Brasileiro de Bocha 2024, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A competição foi realizada no dia 4 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), e contou com a participação recorde de 141 atletas de 18 estados e do Distrito Federal, consolidando-se como a maior edição da modalidade no Brasil.

André enfrentou 19 adversários na categoria e perdeu apenas na final, contra o experiente Zé, da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba (Adefu), que representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O placar foi 10 a 0 a favor de Zé.