Partida de handebol reúne gerações de atletas e arrecada presentes para o Natal em Três Lagoas

A equipe feminina de handebol da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) realizou, na última quinta-feira (12), um jogo beneficente no Ginásio Municipal de Esportes ‘Cacilda Acre Rocha’. O evento teve como objetivo arrecadar brinquedos para doação neste Natal.

Sob a organização do técnico João Ricardo, as atletas foram divididas em duas equipes: As Lendas, compostas por jogadoras experientes, e Nova Geração, formada pelas atletas mais jovens.