Período de chuva em Três Lagoas gera alerta para cuidados com a dengue

O aumento dos casos de dengue tem gerado preocupação em Mato Grosso do Sul, com mais de 1,1 mil casos prováveis e 250 confirmações. Em Três Lagoas, a cidade também está em alerta, com 219 notificações de dengue, sendo 19 confirmadas, além de um caso de chikungunya registrado em 2025. Até o momento, não foram registrados óbitos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem intensificado ações de prevenção, com reuniões semanais para traçar metas no combate às arboviroses. A presidente do Comitê de Combate ao Aedes Aegypti, Georgia Medeiros, reforçou que a colaboração da população é essencial para eliminar focos do mosquito, como recipientes e lixo acumulado. As autoridades orientam que qualquer foco de água parada seja eliminado e que, ao perceber sintomas como febre alta e dor no corpo, a pessoa procure uma unidade de saúde.

A situação é preocupante não apenas pela dengue, mas também por outras doenças transmitidas pelo mosquito, como chikungunya, zika e febre amarela. A mobilização da população e a ação contínua do setor público são fundamentais para conter a proliferação do Aedes aegypti e reduzir o impacto dessas doenças.