PM realiza blitz solidária ao projeto ‘Caixa Encantada’ nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estarão realizando a arrecadação de brinquedos para a campanha “Caixa Encantada”, na Praça Ramez Tebet, em Três Lagoas, das 8h às 12h. A ação, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, tem como objetivo arrecadar brinquedos para serem doados a instituições filantrópicas, proporcionando um Natal mais alegre para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Neste dia, o 2º BPM levará a caixa encantada para a praça, onde ocorrerá uma blitz de interação social com toda sociedade que queira participar. Para isso, basta ir ao local e entregar o brinquedo. De acordo com o tenente do 2º BPM, Lauro Santana, os brinquedos podem ser novos ou usados, desde que em bom estado de conservação para que possam ser entregues às crianças.