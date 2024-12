Polícia Civil de Três Lagoas deflagra operação para combater e prevenir crimes

A Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou, nesta semana, a operação Boas Festas, que visa reforçar a segurança durante o período de festas. A ação ocorre simultaneamente em todos os municípios do Mato Grosso do Sul e tem como objetivo garantir um ambiente tranquilo para a população, com foco no cumprimento de mandados de prisão e no monitoramento de indivíduos em regime de saída temporária.

De acordo com o delegado Ricardo Cavanha, a operação tem como prioridade a manutenção da ordem e da paz, com ênfase na prisão de pessoas procuradas pela justiça, especialmente aquelas envolvidas em crimes contra o patrimônio, que tendem a aumentar nesta época do ano. Além disso, a Polícia Civil realizará o acompanhamento das saídas temporárias de Natal, para garantir que os beneficiados cumpram as condições estabelecidas pela justiça e não voltem a cometer crimes.