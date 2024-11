Polícia Civil procura por suspeito de executar jovem com tiro na cabeça

A Polícia Civil de Selvíria esclareceu o homicídio de João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, ocorrido em 22 de novembro, em uma área de floresta de eucalipto, entre o município e Três Lagoas. A vítima foi executada com um tiro na cabeça e devido à localização do crime, o caso foi transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria.

Conforme a investigação, o suspeito do crime foi identificado como Guilherme Josué Pena Alves, de 18 anos, conhecido na região como “Dom”. Ele teria usado uma pistola calibre ponto 380 para executar João Pedro.

Com base nas evidências reunidas, o delegado responsável solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão na residência do suspeito, além da prisão preventiva. A Justiça considerou os indícios suficientes e autorizou as diligências. Entretanto, Guilherme não foi localizado e é considerado foragido pela Polícia Civil.