Polícia Civil recupera televisão furtada em Três Lagoas e levada para São Paulo

A Polícia Civil de Três Lagoas (MS), por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e da 2ª Delegacia de Polícia, recuperou na tarde desta segunda (27), a uma televisão furtada no bairro Vila Piloto em abril de 2023. O aparelho, de 43 polegadas, foi encontrado na cidade de São Paulo (SP).

As investigações, conduzidas em parceria com o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), apontaram que a televisão estava vinculada à conta de um homem residente em São Paulo. Ao ser identificado e contatado, ele confirmou estar com o aparelho e alegou tê-lo adquirido de outra pessoa, moradora de Três Lagoas.

O intermediário da venda foi ouvido e declarou ter apenas facilitado a transação. Ambos podem responder pelo crime de receptação, enquanto as investigações continuam.