Polícia Militar de Três Lagoas recupera moto furtada no bairro Jardim Paranapungá

Uma motocicleta furtada foi recuperada por policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Três Lagoas, na manhã de quarta-feira (23), durante patrulhamento no bairro Jardim Paranapungá.

Por volta das 10h, a equipe da Força Tática avistou a moto estacionada em um local conhecido pela presença de usuários de drogas, no cruzamento das ruas Aniz Irab e Rui José da Costa. Após a checagem dos dados, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 17 de outubro, do interior de uma residência localizada na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Setsul.