Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim das Violetas

Durante patrulhamento intensificado por volta das 18h, a equipe da Força Tática avistou o suspeito recebendo algo pela fresta do portão de um imóvel apontado nas denúncias. Ao ser abordado, foram encontrados dois pinos de cocaína caídos no lado externo da residência.

Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas prenderam um homem, de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim das Violetas, nesta terça-feira (3). A ação foi motivada por denúncias sobre a venda de entorpecentes na rua Manoel Faria Duque.

Na sequência, uma busca no interior do imóvel revelou um tablete de maconha, pesando 486,60 gramas, e 24 pinos de cocaína, totalizando 19 gramas. O suspeito admitiu estar envolvido na venda das drogas e foi preso em flagrante. Ele e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

A Polícia Militar destaca a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime e disponibiliza canais de denúncia anônima pelo WhatsApp (67) 3919-9700, (67) 3919-9737, (67) 3919-3738 e pelo 190.