Polícia Militar prende suspeito de tentar matar a ex-mulher em Selvíria

Os policiais militares do Segundo Batalhão da Polícia Militar prenderam, por volta das 4h40 desta quinta-feira (26), em Selvíria, um homem de 37 anos, suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 31 anos.

A polícia foi acionada após a vítima dar entrada no hospital de Selvíria com diversos ferimentos causados por golpes de faca, supostamente feitos pelo ex-marido, com quem manteve um relacionamento de 12 anos e de quem estava separada havia três semanas.

No dia do crime, o suspeito teria invadido a casa da vítima e a atacado enquanto ela e os familiares dormiam. A vítima foi atingida por uma facada na região da clavícula direita, momento em que conseguiu segurar a faca e gritar por socorro.