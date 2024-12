Polícia Militar reforça efetivo para segurança em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas deu início à operação “Boas Festas”, com o objetivo de intensificar a segurança na cidade durante o período de Natal e Ano Novo. A ação, que começou no dia 9 de dezembro e vai até 3 de janeiro de 2025, conta com o reforço do efetivo policial, incluindo 90 alunos do curso de formação de soldados.

A operação foca nas áreas comerciais e de maior circulação de pessoas, com o intuito de garantir mais segurança tanto para os comerciantes quanto para os consumidores durante as festividades de fim de ano.

A empresária Regia Freitas, dona de uma loja de produtos de beleza localizada em frente à Praça Ramez Tebet, elogiou a iniciativa da polícia, destacando a sensação de maior segurança para quem trabalha no comércio. “Eu achei ótimo, porque assim podemos atender com mais segurança. Vamos ficar aqui essa semana até às 20h e depois até às 22h, então, para quem está fazendo compras e para nós que estamos aqui, é muito mais seguro. Eu gostei do reforço no efetivo”, afirmou.