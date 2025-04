Polícias Civil e Militar deflagram operação contra furtos de insumos agrícolas

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (16), em Três Lagoas, com o objetivo de combater crimes de furto de insumos agrícolas praticados na zona rural do município.

A ação foi batizada de “Operação Carga Proibida”. A investigação, conduzida pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Civil, contou com o apoio da Seção de Inteligência e de outras equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Ao longo do inquérito, três suspeitos foram identificados como integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos qualificados a propriedades rurais, com atuação reiterada e uso de um mesmo modus operandi. Com a investigação em andamento, os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, enquanto transportavam uma carga de agrotóxicos furtada de uma empresa local.

Diante das evidências reunidas, a Polícia Civil representou pela expedição de quatro mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados aos investigados. As ordens judiciais foram autorizadas pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Três Lagoas, com parecer favorável do Ministério Público.