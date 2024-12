Posse de eleitos e votação da Mesa Diretora serão na UFMS

O clima de despedida percorre os corredores do serviço público municipal e os bastidores políticos em Três Lagoas nos últimos dias de 2024. A administração pública se prepara para a posse do prefeito eleito, Cassiano Maia (PSDB) e da vice-prefeita Vera Helena (PSDB), marcada para 1º de janeiro de 2025. A cerimônia acontecerá no anfiteatro do campus 2 da UFMS, às 16h, onde também serão empossados os 15 vereadores eleitos e os novos secretários municipais.

“A expectativa é sempre grande, e estamos prontos para desenvolver uma gestão pautada em inovação, técnica e modernização, visando enfrentar os desafios que estão por vir. Três Lagoas é uma cidade em expansão, e contamos com uma equipe preparada para isso”, destacou Maia, prefeito eleito.

Após a cerimônia de posse, às 18h, ocorrerá a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para o biênio 2025/2026, também no anfiteatro da UFMS. A solenidade foi definida por ato aprovado pelo Legislativo antes do recesso parlamentar de fim de ano.

Articulação