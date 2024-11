Prazo para pagamento da 9ª parcela do IPTU encerra em 11 de novembro em Três Lagoas

A 9ª parcela do IPTU 2024, para quem optou pelo pagamento parcelado, vence no dia 11 de novembro, em Três Lagoas. O Setor de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) disponibiliza a emissão online no site da prefeitura municipal, na seção “Tributos > IPTU > Imobiliário”, bastando informar CPF ou CNPJ e BIC para imprimir o boleto.

A guia também pode ser retirada pessoalmente na Tributação, localizada no Paço Municipal, na avenida Rosário Congro, esquina com a avenida Antônio Trajano dos Santos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.