Prazo para solicitar isenção do IPTU vence dia 20 de dezembro em Três Lagoas

O prazo para solicitar a isenção do IPTU 2025, em Três Lagoas, é até o dia 20 de dezembro. O benefício é destinado a aposentados, pensionistas e portadores de doenças específicas, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc).

Conforme explicou o diretor de tributação da Secretaria, Emerson Barbosa, a isenção é válida para portadores de moléstias profissionais, tuberculose ativa, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, cardiopatia grave, entre outras condições. Para ter direito, é necessário que a renda familiar seja de até dois salários mínimos. Também podem solicitar a isenção contribuintes diagnosticados com câncer, que possuam um único imóvel no nome ou do cônjuge, com renda de até três salários mínimos, e que não exerçam atividades autônomas ou de economia informal.

Os contribuintes interessados em solicitar a isenção do IPTU devem procurar o setor de Tributação, que funciona no prédio da prefeitura, localizado na esquina das avenidas Rosário Congro e Antônio Trajano, no Paço Municipal. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem interrupção no horário de almoço. Há também a opção de contato pelo WhatsApp, no número (67) 99214-0322.