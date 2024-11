Pré-matrícula da rede municipal de ensino de Três Lagoas começa nesta segunda (2)

A partir da próxima segunda-feira (2), pais e responsáveis poderão realizar a pré-matrícula de novos estudantes na Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas para o ano letivo de 2025. O processo abrange todas as etapas de ensino: Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino Fundamental I e II, e Educação de Jovens e Adultos (PAA).

Este é o nono ano em que a gestão municipal adota o sistema online para matrículas, com a meta de atender 17.000 alunos, incluindo rematrículas e novas matrículas. A pré-matrícula é apenas a primeira etapa. A vaga será confirmada quando os pais ou responsáveis efetivarem a matrícula na escola designada.

O cadastro estará disponível a partir de 2 de dezembro no site da Prefeitura de Três Lagoas. Para realizar a inscrição, basta acessar a plataforma, preencher os dados do aluno e selecionar até três escolas diferentes. Escolher múltiplas opções aumenta as chances de conseguir uma vaga próxima ao endereço residencial.