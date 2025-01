Preços de produtos diminuem após festas de fim de ano em Três Lagoas

De acordo com o gerente de uma rede de supermercados local, Almir Lopes, que trabalha no ramo há mais de 15 anos, os valores dos alimentos caíram consideravelmente. “Teve um desconto de 30 a 40% nos panetones e também de 10 a 20% nos perus que sobraram. Mas, na realidade, não sobrou muita coisa”, afirmou Lopes. Ele também citou exemplos específicos, como o pernil, que estava por R$ 37,99 e passou para R$ 19,99, e o panetone, que caiu de R$ 35,90 para R$ 19,90.

Após as festas de fim de ano, os preços de alimentos típicos da época, como pernil, peru e panetone, diminuíram significativamente nas prateleiras dos supermercados de Três Lagoas. O período pós-festas é marcado por promoções para quem adora descontos, com redução de 20 a 40% nos preços desses itens.

Embora as promoções tenham começado após o Ano Novo, muitos consumidores, como a dona de casa Rozenalva Félix, consideram que os preços deveriam ter sido mais baixos antes das festividades, quando as famílias costumam fazer refeições mais fartas. “Esse preço de agora eu vou comprar depois que passou as festas porque antes não dá. O preço tem que ser antes, porque realmente é a data que a gente consome. A gente deixa para comer depois, mas de todo jeito a gente compra. Já comprei o meu, já garanti o meu depois do Natal”, explicou Rozenalva.

A doceira Ana Maria Ribeiro compartilha da mesma opinião e acredita que a redução dos preços deveria ter ocorrido antes das festas. “Eu acho que deveriam ter feito essa redução bem antes das festas, para ser mais acessível. Muito mais gente compraria, teria mais poder de compra e de vendas. E para a gente também dar uma aliviada no bolso, né? Agora, como se diz, não tem muita graça comprar agora. Então, seria uma coisa bem mais vantajosa para todo mundo durante as festas”, disse Ribeiro.