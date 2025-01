Prefeito de Três Lagoas acompanha avanço de obras de infraestrutura na cidade

Na manhã desta sexta-feira (10), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, acompanhado pelo secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Osmar Dias, e diretores da pasta, realizou visitas técnicas a diversas obras em andamento na cidade. O objetivo foi verificar o progresso dos projetos e avaliar as demandas da Seintra para garantir a continuidade e a eficiência das ações de infraestrutura.

Entre as obras visitadas, destaca-se a drenagem no Jardim Eldorado, voltada à melhoria do sistema de escoamento e à prevenção de alagamentos durante o período de chuvas intensas. O grupo também esteve na área onde será iniciada a pavimentação da Doca da Feira Central, investimento destinado a aprimorar a infraestrutura, o tráfego e o conforto de comerciantes e visitantes na região central.

Outro local visitado foi o Parque Linear na Avenida Rosário Congro, projeto de urbanização que busca oferecer um espaço de lazer e convivência, além de valorizar a história local. Já na Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, o prefeito acompanhou a substituição de lajotas sextavadas por pavimentação asfáltica, com o objetivo de modernizar a via e melhorar a mobilidade urbana.