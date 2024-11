Prefeito, vice e vereadores serão oficialmente diplomados dia 18

A cerimônia de diplomação do prefeito, vice-prefeito e dos 15 vereadores eleitos em outubro deste ano, em Três LagoaS, está marcada para o próximo dia 18 de dezembro. Além deles, seis suplentes também serão diplomados. O evento marca o encerramento oficial do processo eleitoral municipal de 2024, reafirmando o resultado das urnas e a legitimidade dos mandatos conquistados.

A diplomação será realizada em um evento oficial organizado pela Justiça Eleitoral, que entregará os diplomas que conferem aos eleitos a condição de assumirem seus cargos a partir de 1º de janeiro de 2025. A cerimônia ocorrerá às 14h, na sala do Tribunal do Júri, no Fórum de Três Lagoas.

Serão diplomados, o prefeito eleito Cassiano Maia (PSDB), a vice, Vera Helena (PP), e os vereadores: Sargento Rodrigues (PP), Tonhão (PSDB), Silverado (PSDB), Marcus Bazé (PSDB), Mário Grespan (PSB), Davis Martinelli (MDB), Sirlene dos Santos (PSDB), Fernando Jurado (PP), Evalda Reis (MDB) | Robson do Alinhamento (PP), Mi do Santa Luzia (PSB), Marco Silva (PP), Daniel da Farmácia (União), Professora Maria Diogo (PT) e Professor Pedrinho Jr. (PSB).