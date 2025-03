Prefeitura acelera obras de infraestrutura e projeta 100% de pavimentação até 2026

Três Lagoas continua avançando com investimentos em infraestrutura, com foco na drenagem e pavimentação de diversos bairros. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, detalhou os projetos em andamento e as metas para os próximos anos.

“Já demos a ordem de serviço para o bairro Jardim das Violetas, onde estivemos com o prefeito na semana passada. Também estão sendo contemplados Chácara Eldorado, Vila Verde e Vila Haro, que já teve a primeira etapa concluída e agora avança até a Clóvis Bevilaco. Além disso, a pavimentação do Osmar Dutra já está em andamento”, afirmou o secretário.

Outros bairros também estão recebendo melhorias, como o Jardim das Américas e o Vila Alegre. De acordo com o secretário, houve um problema com recursos federais que impactou as obras nesses locais, mas a situação deve ser resolvida nos próximos dias para a retomada dos trabalhos.

“ Recebemos o projeto executivo para a pavimentação da região da Egídio Thomé até os prédios do Cambuí. No Itamaraty, estamos na fase final de validação da empresa que executará as obras”, explicou Osmar Dias.

Recentemente, novas licitações foram realizadas para atender os bairros Maristela Flamboyant, Samambaia, Jardim das Primaveras, Rodrigues, Nova Alvorada e Capilé. O secretário projeta que até meados deste ano as ordens de serviço sejam emitidas.