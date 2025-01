Prefeitura de Três Lagoas convoca 118 aprovados no Concurso Público de 2021

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou as primeiras convocações de 2025 para candidatos aprovados no Concurso Público de 2021, conforme o edital nº 016/2022. No total, 118 aprovados foram chamados, sendo 96 para cargos administrativos e 22 para professores que atuarão na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Os convocados devem realizar exames médicos admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e entregar os documentos exigidos no edital no setor de Recursos Humanos da SEMEC. Essas etapas ocorrerão nos dias 29 e 30 de janeiro.

As resoluções com todos os detalhes foram publicadas na edição nº 3758 do Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), disponível no site da Prefeitura na seção ‘DIÁRIO’.

Vagas por resolução:

Resolução 002/2025 (Professores):

Professor de ensino fundamental: 04

Especialista em educação: 08

Professor de ensino fundamental (campo): 01

Professor de educação física: 03

Professor de arte: 03

Professor de ciências: 01

Professor de matemática: 01

Professor de geografia: 01

Resolução 003/2025 (Administrativos):