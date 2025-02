Prefeitura realizará audiência para prestação de contas da saúde neste mês

A Prefeitura de Três Lagoas realizará no dia 25 de fevereiro uma Audiência Pública para apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (3º RDQA) de 2024. O evento acontecerá na Câmara Municipal, a partir das 17h30.

A audiência tem o objetivo de apresentar à população informações sobre investimentos, desafios e resultados da área da saúde no município, conforme previsto na Lei Complementar 141/2012. Serão discutidos os avanços, metas atingidas e dificuldades enfrentadas no último quadrimestre.